Stage | Vitrail Saint-Maximin

Stage | Vitrail

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFO TRAVAUX ACCÈS À LA MAISON DE LA PIERRE jusqu’au 30/9, voir plan (dans le photos)

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Stage adapté aux adultes

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFO TRAVAUX ACCÈS À LA MAISON DE LA PIERRE jusqu’au 30/9, voir plan (dans le photos)

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Stage adapté aux adultes .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

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English :

Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.

Depending on the length of time you choose, she will guide you through the choice of colors, glass-cutting techniques and soldering to help you discover and learn this unique art revealed by light. You’ll have the pleasure of creating your own work of color and transparency.

PRACTICAL INFORMATION

? WORK INFO ? ACCESS TO THE STONE HOUSE ? ? until 9/30, see map (in photos)

Places are limited, booking essential at the Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

Suitable for adults

L’événement Stage | Vitrail Saint-Maximin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Creil Sud Oise