Stages 5-11 ans Comédie musicale vacances février 2026 Théâtre Pandora Bastille Paris

1re semaine: Lundi 23 au vendredi 27 février 2026 – 9h30-12h30 ou 14h-17h

– Comédie musicale : Théâtre, Danse et Chant : Théâtre Pandora Bastille

haque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’hiver 2026. Pour la comédie musicale, Anélys Pieto (Théâtre et Chant) et Sarahël Vetral (Danse), pour le Théâtre Chloé Heckmann et le Hip-hop : Marzia Andreoni.



La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera présenté aux parents en fin de stage.



Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre Pandora Bastille (30 rue Keller, 75011)

M° Voltaire, Bastille, Bréguet-Sabin ou Ledru-Rollin



Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

>>> Spectacle en fin de stage !!! <<<

Comédie musicale : Théâtre, Danse et Chant :

Nous proposons à vos enfants un bon dans l’univers éclatant des comédies musicales ! Tour à tour, au travers de chansons (préalablement choisies par notre équipe), ils seront danseurs et musiciens, prêts à explorer, dans un même élan, le corps dansant et la voix chantée. Ce stage a pour but de développer leur créativité, ainsi que leur sens de l’interprétation, éléments communs aux deux disciplines que sont la danse et le chant. Nous partirons donc de leurs propositions pour bâtir ensemble quelques saynètes riches en couleurs, mouvements et notes !

Spectacle en fin de stage !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 12h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T10:30:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T09:30:00+02:00_2026-02-23T12:30:00+02:00;2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T09:30:00+02:00_2026-02-24T12:30:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T09:30:00+02:00_2026-02-25T12:30:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T09:30:00+02:00_2026-02-26T12:30:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T09:30:00+02:00_2026-02-27T12:30:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Théâtre Pandora Bastille 30 rue Keller 75011 14 bis rue Saint-MaurParis

https://compagniemaya.com/stage-fevrier-2026/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis