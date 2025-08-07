Stages 5-11 ans Théâtre/Hip-hop vacances février 2026 Théâtre du Temps Paris

Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’hiver 2026. Pour la comédie musicale, Anélys Pieto (Théâtre et Chant) et Sarahël Vetral (Danse), pour le Théâtre Chloé Heckmann et le Hip-hop : Marzia Andreoni.



La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera présenté aux parents en fin de stage.

Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

>>> Spectacle en fin de stage !!! <<<

Théâtre & Hip-hop :

Voix et mouvement, parole et geste, rythme et improvisations… ce stage initie, dans les rires et la bonne humeur, les petits artistes en herbe à l’univers de la scène. Par la mise en scène de saynètes, de créations de personnages, d’orchestres gestuels, les enfants seront guidés pour allier l’univers parlé et dansé. Ce stage rythmé, tonique et surtout très ludique permet, en quelques jours, de s’initier à la Danse Hip-hop.

Un spectacle est présenté en fin de stage devant les parents ! Une initiation avec joie au rythme, et aux danses urbaines. Du rythme, du son, de la coordination et du mouvement !

Spectacle en fin de stage !

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

