STAGES AU DIVIN BAZAR DIVIN BAZAR Martres-Tolosane
STAGES AU DIVIN BAZAR DIVIN BAZAR Martres-Tolosane samedi 2 mai 2026.
Martres-Tolosane
STAGES AU DIVIN BAZAR
DIVIN BAZAR 28 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-30
Stages de mai au DIVIN BAZAR
EN MAI FAIS CE QUI TE PLAIT ….RDV AUX AMES CREATIVES
Le mois de mai s’annonce inspirant, coloré et plein de découvertes à l’atelier !
Que vous soyez curieux·se, débutant·e ou passionné·e, il y a forcément un moment pour créer de vos mains .
DIVIN BAZAR 28 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie divinbazar@gmail.com
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English :
May workshops at DIVIN BAZAR
IN MAY DO WHAT YOU LIKE ….RDV AUX AMES CREATIVES
L’événement STAGES AU DIVIN BAZAR Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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