STAGES AU DIVIN BAZAR DIVIN BAZAR Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

STAGES AU DIVIN BAZAR

DIVIN BAZAR 28 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-13 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-30

Stages de mai au DIVIN BAZAR

EN MAI FAIS CE QUI TE PLAIT ….RDV AUX AMES CREATIVES

Le mois de mai s’annonce inspirant, coloré et plein de découvertes à l’atelier !

Que vous soyez curieux·se, débutant·e ou passionné·e, il y a forcément un moment pour créer de vos mains .

DIVIN BAZAR 28 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie divinbazar@gmail.com

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English :

May workshops at DIVIN BAZAR

IN MAY DO WHAT YOU LIKE ….RDV AUX AMES CREATIVES

L’événement STAGES AU DIVIN BAZAR Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE