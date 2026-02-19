FESTIVAL DU COMMINGES ANGONIA Martres-Tolosane
FESTIVAL DU COMMINGES ANGONIA Martres-Tolosane mardi 28 juillet 2026.
FESTIVAL DU COMMINGES
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
FESTIVAL DU COMMINGES
Après avoir célébré son cinquantième anniversaire en 2025 à Angonia et fait salle comble le Festival International de Musique du Comminges revient en juillet 2026, pour prolonger son succès et affirmer son ambition faire rayonner la musique classique dans un cadre où patrimoine et création se rencontrent.
Ce retour témoigne d’un partenariat fort et d’une passion commune pour l’excellence artistique et le partage.
Un demi-siècle d’histoire, un nouvel élan, et une même volonté faire vivre la musique là où elle rassemble.
Programme
Bach
•Suite N.1 pour violoncelle seul
•Sonate N.1 pour violoncelle avec clavecin
•Suite N.3 pour violoncelle seul
•Sonate N.2 pour violoncelle avec clavecin
•Courte pièce pour clavecin solo
•Sonate N.3 pour violoncelle avec clavecin 20 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
COMMINGES FESTIVAL
L’événement FESTIVAL DU COMMINGES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE