MARCHÉ CÉRAMIQUE Rue du Presbytère Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

MARCHÉ CÉRAMIQUE

Rue du Presbytère CENTRE VILLE DE MARTRES TOLOSANE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les 20 et 21 juin 2026, Martres-Tolosane accueille le 3ieme Marché céramique organisé par Argiles en Occitanie 30 céramistes, ateliers, démonstrations de tournage, expositions (Grand Presbytère, Musée de la Faïence), animations enfants, de 10h à 19h en cœur de ville.

L’association Argiles en Occitanie organise son troisième Marché céramique les 20 et 21 juin 2026. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir au tour de ville les artisans d’art locaux dans leurs ateliers, la salle d’exposition le Grand Presbytère, le Musée de la Faïence mais également, ce week-end, dans le cœur de ville, de 10h à 19h, une trentaine de céramistes

venus de toute la France sont heureux de présenter leur travail au public.

Cet événement propose une diversité de productions et de techniques de l’art de la céramique, des démonstrations de tournage par Jacques Trouis, et des ateliers enfants par Sandrine Sueres.

Cette manifestation est soutenue par la municipalité de Martres -Tolosane, et les stagiaires de la section céramique du Lycée Martin Malvy à Cazères, rejoignent les organisateurs pour ce week end tourné vers la Terre. .

Rue du Presbytère CENTRE VILLE DE MARTRES TOLOSANE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie argilesenoccitanie@gmail.com

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English :

On June 20 and 21, 2026, Martres-Tolosane welcomes the 3rd Ceramics Market organized by Argiles en Occitanie: 30 ceramists, workshops, throwing demonstrations, exhibitions (Grand Presbytère, Musée de la Faïence), children’s activities, from 10am to 7pm in the heart of town.

L’événement MARCHÉ CÉRAMIQUE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE