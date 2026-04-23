CIE ROUGE ESOPE LA MADONE DES ÉGOUTS THÉÂTRE DE RUE Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

CIE ROUGE ESOPE LA MADONE DES ÉGOUTS THÉÂTRE DE RUE

Avenue des Pyrénées ANCIENNE GENDARMERIE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Ça y est… la saison est en ligne !

Bienvenue dans les bas-fonds, à la rencontre de la sœur de Marie alias La Madone des égouts, incarnée par la comédienne

et chanteuse Laure Rossi.

Cette Madone a été répudiée par Dieu et plongée dans la Cloaca Maxima, le grand égout romain, il y a plus de 2000 ans.

Aujourd’hui, elle ressort pour raconter toute la Vérité sur la naissance du Christ !

Cette sœur imaginaire s’inspire des figures de femmes bien réelles qui ont jalonné l’histoire familiale de l’artiste, loin de la sainte image de Marie.

Dans cette affabulation (non sans humour !) autour de l’enfantement et de la douleur, trash et tendre à la fois, la comédienne, elle-même née à Lourdes, souhaite rendre (ô miracle !) le pouvoir aux utérus créateurs.

Noble et valeureux programme !

Quand nous avons invité Périne Faivre, codirectrice des Arts Oseurs, compagnie complice de Pronomade(s), à nous souffler le titre d’un spectacle pour cette 27e saison, elle a eu une révélation La Madone des égouts !

C’est donc sur ses conseils que nous accueillons pour la première fois la compagnie lourdaise Rouge Esope avec ce solo qui promet d’être (d)étonnant.

coproductions

Geik Théâtre Compagnonnage Lyon Théâtre de L’Elysée Lyon Théâtre du carré 30 Lyon Le nid de poule Lyon Théâtre du Pavé Toulouse .

Avenue des Pyrénées ANCIENNE GENDARMERIE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50

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English :

That’s it… the season is online!

L’événement CIE ROUGE ESOPE LA MADONE DES ÉGOUTS THÉÂTRE DE RUE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE