LES 40 ANS DE LA BIOCOOP BIOCOOP Martres-Tolosane
LES 40 ANS DE LA BIOCOOP BIOCOOP Martres-Tolosane samedi 27 juin 2026.
Martres-Tolosane
LES 40 ANS DE LA BIOCOOP
BIOCOOP 74 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez fêter les 40 ans de la biocoop
à Martres-Tolosane .
BIOCOOP 74 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 79 18
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English :
Come celebrate 40 years of biocoop
L’événement LES 40 ANS DE LA BIOCOOP Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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