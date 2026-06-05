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LES 40 ANS DE LA BIOCOOP BIOCOOP Martres-Tolosane

LES 40 ANS DE LA BIOCOOP BIOCOOP Martres-Tolosane

LES 40 ANS DE LA BIOCOOP BIOCOOP Martres-Tolosane samedi 27 juin 2026.

Lieu : BIOCOOP

Adresse : 74 Avenue des Pyrénées

Ville : 31220 Martres-Tolosane

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Martres-Tolosane

LES 40 ANS DE LA BIOCOOP

BIOCOOP 74 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez fêter les 40 ans de la biocoop
à Martres-Tolosane   .

BIOCOOP 74 Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 79 18 

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English :

Come celebrate 40 years of biocoop

L’événement LES 40 ANS DE LA BIOCOOP Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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