MARCHÉ CÉRAMIQUE COEUR DE VILLAGE Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

MARCHÉ CÉRAMIQUE

COEUR DE VILLAGE 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le marché céramique de Martres-Tolosane aura lieu les 20 & 21 juin 2026 au cœur de ville.

Nous sommes impatients de vous présenter cette édition avec une sélection de céramistes venus de la France entière, que nous allons vous présenter au fil des jours. .

COEUR DE VILLAGE 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 14 92 41 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Martres-Tolosane ceramic market will take place on June 20 & 21, 2026 in the heart of the town.

L’événement MARCHÉ CÉRAMIQUE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE