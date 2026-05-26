MARCHÉ CÉRAMIQUE COEUR DE VILLAGE Martres-Tolosane
MARCHÉ CÉRAMIQUE COEUR DE VILLAGE Martres-Tolosane samedi 20 juin 2026.
Martres-Tolosane
MARCHÉ CÉRAMIQUE
COEUR DE VILLAGE 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le marché céramique de Martres-Tolosane aura lieu les 20 & 21 juin 2026 au cœur de ville.
Nous sommes impatients de vous présenter cette édition avec une sélection de céramistes venus de la France entière, que nous allons vous présenter au fil des jours. .
COEUR DE VILLAGE 12 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 14 92 41 67
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English :
The Martres-Tolosane ceramic market will take place on June 20 & 21, 2026 in the heart of the town.
L’événement MARCHÉ CÉRAMIQUE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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