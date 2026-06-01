MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane
MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane samedi 27 juin 2026.
Martres-Tolosane
MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ
ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Deux journées dédiées aux associations de pratiques amateures de spectacle vivant à Martres-Tolosane et alentours
>> tout public .
ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr
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English :
Two days dedicated to amateur performing arts associations in Martres-Tolosane and the surrounding area
L’événement MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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