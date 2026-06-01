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MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane samedi 27 juin 2026.

Lieu : ESPACE CULTUREL ANGONIA

Adresse : 4 Place du Général de Gaulle

Ville : 31220 Martres-Tolosane

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Martres-Tolosane

MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Deux journées dédiées aux associations de pratiques amateures de spectacle vivant à Martres-Tolosane et alentours
>> tout public   .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   contact@angonia.fr

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English :

Two days dedicated to amateur performing arts associations in Martres-Tolosane and the surrounding area

L’événement MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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