MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Deux journées dédiées aux associations de pratiques amateures de spectacle vivant à Martres-Tolosane et alentours

>> tout public .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

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English :

Two days dedicated to amateur performing arts associations in Martres-Tolosane and the surrounding area

L’événement MARTRES-TOLOSANE FÊTE L’ÉTÉ Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE