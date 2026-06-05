L’ÉTÉ DU VERBE L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane
L’ÉTÉ DU VERBE L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane jeudi 2 juillet 2026.
Martres-Tolosane
L’ÉTÉ DU VERBE
L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-05 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Découvrez le programme de l’été
avec les amis du verbe .
L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the summer program
L’événement L’ÉTÉ DU VERBE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Martres-Tolosane (Haute-Garonne)
- Visite libre du sentier nature, Jardin du Grand Presbytère, Martres-Tolosane 5 juin 2026
- LA MARTRAISE STADE Martres-Tolosane 7 juin 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE AU GRAND PRESBYTÈRE GRAND PRESBYTÈRE Martres-Tolosane 7 juin 2026
- CIE ROUGE ESOPE LA MADONE DES ÉGOUTS THÉÂTRE DE RUE Avenue des Pyrénées Martres-Tolosane 12 juin 2026
- LES MARDIS ANIMÉS DE LA BULLE LA BULLE EN VRAC Martres-Tolosane 16 juin 2026