L’ÉTÉ DU VERBE L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

L’ÉTÉ DU VERBE

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-05 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le programme de l’été

avec les amis du verbe .

L’EPICENTRE LES AMIS DU VERBE 11 Boulevard de la Magdeleine Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr

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English :

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L’événement L’ÉTÉ DU VERBE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE