VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “MATIÈRES ET MOUVEMENTS” Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “MATIÈRES ET MOUVEMENTS”

Place Henri Dulion LE GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Exposition “Matières et Mouvements”, les résidents du foyer de vie Le Comtal exposent leurs mosaïques à Martres-Tolosane.

Treize artistes, treize regards sur la matière en mouvement.

Le foyer de vie Le Comtal présente une exposition collective réunissant les œuvres en mosaïque réalisées tout au long de l’année par les résidents de l’atelier Mosaïque. Treize artistes y exposent chacun au moins une œuvre.

À l’atelier, nous avons commencé à travailler la mosaïque avec des matériaux différents terre cuite, bois, verre artisanaux et l’apprentissage d’un agencement plus en volume. L’idée est venue de créer une série d’œuvres, en laissant la matière guider nos doigts. Mais créer des tableaux pour pouvoir les exposer à l’extérieur de l’établissement, voilà notre objectif.

L’idée est lancée chacun dessine le projet qu’il souhaite réaliser, la consigne étant le mouvement dans la matière . Les gestes sont timides, hésitants sur la feuille blanche, mais des lignes, des couleurs apparaissent au fil des jours.

Dans la phase suivante vient le choix des matériaux, sachant qu’ils peuvent changer lors du processus de création, laissant une grande liberté dans l’expression. Pas à pas, la maîtrise de la coupe des tesselles s’acquiert, les gestes s’afÏnent, des émotions émergent.

La mosaïque naît, doucement, lentement. Elle est un langage que chacun s’approprie.

Le public est également invité au vernissage de l’exposition, qui se tiendra le mercredi 22 juillet 2026 à 15h, en présence des résidents de l’atelier mosaïque du foyer de vie Le Comtal. .

Place Henri Dulion LE GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93 grand.presbytere@mairie-martres-tolosane.fr

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English :

Mati%E8res et Mouvements Exhibition: Residents of the Le Comtal residential care facility showcase their mosaics in Martres-Tolosane.

Thirteen artists, thirteen perspectives on matter in motion.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “MATIÈRES ET MOUVEMENTS” Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE