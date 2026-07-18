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INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane

samedi 5 septembre 2026 · FAMILY SPORTING CLUB · Martres-Tolosane

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
FAMILY SPORTING CLUB
Adresse
Chemin de Cantalauze
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif

Martres-Tolosane

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB

FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Samedi 5 septembre, venez célébrer l’inauguration de la nouvelle salle Family Sporting Club.
On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous !   .

FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, September 5, come celebrate the grand opening of the new Family Sporting Club facility.

L’événement INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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