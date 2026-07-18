INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane
samedi 5 septembre 2026 · FAMILY SPORTING CLUB · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB
FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre, venez célébrer l’inauguration de la nouvelle salle Family Sporting Club.
On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous ! .
FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On Saturday, September 5, come celebrate the grand opening of the new Family Sporting Club facility.
L’événement INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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