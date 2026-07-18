INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB

FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre, venez célébrer l’inauguration de la nouvelle salle Family Sporting Club.

On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous ! .

FAMILY SPORTING CLUB Chemin de Cantalauze Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On Saturday, September 5, come celebrate the grand opening of the new Family Sporting Club facility.

L’événement INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE