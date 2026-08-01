VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Place Henri Dulion Martres-Tolosane
dimanche 30 août 2026 · Place Henri Dulion · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE
Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Plongez au coeur de l’histoire de Martres-Tolosane
L’association vous invite à une ́ ̂ ́ inédite sous la forme d’une ́ ́ . Venez remonter le temps et redécouvrir le patrimoine local de manière ludique et vivante ! .
Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie culturales@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the history of Martres-Tolosane
L’événement VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Martres-Tolosane (Haute-Garonne)
- INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE FAMILY SPORTING CLUB FAMILY SPORTING CLUB Martres-Tolosane 5 septembre 2026
- FORUM DES ASSOCIATIONS 2026 JARDIN JEAN COURTADE Martres-Tolosane 5 septembre 2026
- FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane 19 septembre 2026
- 25EME SALON DES ARTS ET DU FEU Rue du stade Martres-Tolosane 30 octobre 2026