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AGENDA · Martres-Tolosane

VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

dimanche 30 août 2026 · Place Henri Dulion · Martres-Tolosane

VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Henri Dulion
Adresse
CENTRE VILLAGE
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif

Martres-Tolosane

VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE

Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Plongez au coeur de l’histoire de Martres-Tolosane
L’association vous invite à une ́ ̂ ́ inédite sous la forme d’une ́ ́ . Venez remonter le temps et redécouvrir le patrimoine local de manière ludique et vivante !   .

Place Henri Dulion CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   culturales@wanadoo.fr

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English :

Dive into the history of Martres-Tolosane

L’événement VISITE THEATRALISEE DE MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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