Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane

FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane

FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane samedi 19 septembre 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA

Adresse : 04 Place du Général de Gaulle

Ville : 31220 Martres-Tolosane

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Martres-Tolosane

FESTIVAL DU VERBE 2025

SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Festival proposé par Les Amis du Verbe littérature orale, de la chanson, des joutes verbales, de la poésie et du slam.
FESTIVAL DU VERBE
Martres-Tolosane   .

SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie   verbe@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival proposed by Les Amis du Verbe: oral literature, song, verbal jousting, poetry and slam.

L’événement FESTIVAL DU VERBE 2025 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Martres-Tolosane (Haute-Garonne)