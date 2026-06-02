FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane
FESTIVAL DU VERBE 2025 SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA Martres-Tolosane samedi 19 septembre 2026.
Martres-Tolosane
FESTIVAL DU VERBE 2025
SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Festival proposé par Les Amis du Verbe littérature orale, de la chanson, des joutes verbales, de la poésie et du slam.
FESTIVAL DU VERBE
Martres-Tolosane .
SALLE DES FÊTES CAFÉ DU VERBE ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie verbe@wanadoo.fr
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English :
Festival proposed by Les Amis du Verbe: oral literature, song, verbal jousting, poetry and slam.
L’événement FESTIVAL DU VERBE 2025 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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