DON DE SANG ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane
samedi 18 juillet 2026 · ESPACE CULTUREL ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
DON DE SANG
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
DON DE SANG à la salle Angonia de Martres-Tolosane
Rendez vous le 8 JUILLET pour le don de sang .
ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02
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English :
BLOOD DONATION at the Angonia hall in Martres-Tolosane
L’événement DON DE SANG Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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