DON DE SANG ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

DON DE SANG

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

DON DE SANG à la salle Angonia de Martres-Tolosane

Rendez vous le 8 JUILLET pour le don de sang .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02

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English :

BLOOD DONATION at the Angonia hall in Martres-Tolosane

L’événement DON DE SANG Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE