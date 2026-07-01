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AGENDA · Martres-Tolosane

DON DE SANG ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

samedi 18 juillet 2026 · ESPACE CULTUREL ANGONIA · Martres-Tolosane

DON DE SANG ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
ESPACE CULTUREL ANGONIA
Adresse
04 Place du Général de Gaulle
Ville
31220 Martres-Tolosane
Département
Haute-Garonne
Tarif

Martres-Tolosane

DON DE SANG

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-18

DON DE SANG à la salle Angonia de Martres-Tolosane
Rendez vous le 8 JUILLET pour le don de sang   .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02 

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English :

BLOOD DONATION at the Angonia hall in Martres-Tolosane

L’événement DON DE SANG Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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