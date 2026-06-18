CONCERT FIMÒ SONGS OF THE NIGHT ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

CONCERT FIMÒ SONGS OF THE NIGHT

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La douzième édition du Festival International de Musique en Occitanie (FIMO), organisée par l’association Musiques entre Pierres, se déroulera du 11 au 19 juillet 2026.

Songs of the Night

Voyage au piano clair de lune, tangos et mélodies

En partenariat avec le Festival International de Musique en Occitanie (FIMO), le Festival Déodat de Séverac et la Mairie de Martres-Tolosane, nous proposons aux auditeurs Martrais une soirée inédite, intitulée Songs of the Night, un voyage à travers de belles mélodies françaises, le piano au Clair de Lune de Debussy et des tangos argentins, pour terminer avec la création française d’un cycle de 8 mélodies pour mezzo-soprano, violon, violoncelle et piano, du pianiste/compositeur Franco-Américain, Edmund Barton Bullock, Directeur artistique et co-fondateur du FIMO, qui sera interprété par la mezzo-soprano, Marie Cubaynes.

François Pardailhé, ténor

Marie Cubaynes, mezzo-soprano

Natacha Triadou, violon

Louise Grévin, violoncelle

Edmund Barton Bullock, pianiste et compositeur

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François Pardailhé débute par le cor d’harmonie avant de se consacrer au chant lyrique. Diplômé du Conservatoire de Toulouse, il intègre l’Académie internationale de musique française Michel Plasson puis il devient artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique à Waterloo, où il suit l’enseignement de Sophie Koch, José Van Dam, puis Stéphane Degout.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, il se produit régulièrement en tant que soliste dans des formations de renom et des maisons d’opéra, en France et à l’international. Il a notamment chanté à l’Opéra National du Capitole de Toulouse, au Grand Théâtre de Bordeaux, à l’Opéra Comique de Paris, à l’Opéra Royal de Versailles, à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, à la Monnaie de Bruxelles, au Teatr Wielki Opera Narodowa de Varsovie, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Palais des Festivals de Santander, au Victoria Hall de Genève, ainsi qu’aux salles de Flagey et Bozar à Bruxelles.

Il a aussi collaboré avec de prestigieuses formations telles que le Corum de Montpellier, les Sacqueboutiers de Toulouse, l’Orchestre de Chambre baroque de Toulouse, le Chœur Archipels-Les Éléments, Les Passions, le MUCH Ensemble, l’Orchestre Mozart de Toulouse, les Musiciens du Louvre, le Concert Spirituel, l’Ensemble À Bout de Souffle, la Musique Royale des Guides, la Kammeroper de Zürich, l’Orchestre Symphonique Frascati, et l’Orchestre de Chambre Casco Phil.

Sa carrière a débuté au Festival international de Colmar en 2017. En mai 2018, il fait ses débuts au Festival de Pentecôte de Salzbourg dans La Périchole de J. Offenbach, avec Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. En décembre 2018, il est soliste dans la Messe en ut de W.A. Mozart et l’Ode à Sainte-Cécile de G.-F. Handel en tournée européenne et enregistre la Messe en ut sous le label Pantatone. En 2019, il incarne Oloferno Vitellozzo dans Lucrèce Borgia à l’Opéra national du Capitole de Toulouse et Spoletta dans Tosca de G. Puccini, dirigé par Emmanuel Plasson. En septembre et novembre 2019, il interprète Guillot et Charles dans Richard Cœur de Lion d’A. Grétry avec le Concert Spirituel, dirigé par Hervé Niquet à l’Opéra Royal du Château de Versailles. Cette production a été enregistrée et un DVD est disponible sous le label Château de Versailles. En novembre 2019, il reprend La Périchole avec Les Musiciens du Louvre au Grand Théâtre de Bordeaux et enregistre un live disponible sous le label Palazzetto Bru Zane. En mars 2020, il interprète Benvolio dans Roméo et Juliette de Gounod au Grand Théâtre de Bordeaux, dirigé par Paul Daniel. En octobre 2020, il incarne Gérald dans L’Histoire enchantée de Lakmé à l’Opéra royal de Wallonie-Liège. En juillet 2021, il interprète la théière, l’arithmétique et la reinette dans L’Enfant et les sortilèges de M. Ravel sous la direction d’Emmanuel Plasson. En août-septembre 2021, il incarne Jupin dans la tournée-spectacle La Péniche Offenbach, mise en scène par Charlotte Nessi, en Franche-Comté et en Occitanie. En mars 2022, il chante le rôle de Castor dans Castor et Pollux de J.-P. Rameau à Odyssud, avec l’ensemble À bout de souffle, dirigé par Stéphane Delincak et mis en scène par Patrick Abejean.

En juillet 2022 et 2023, il participe aux Encuentros de Música y Academia de Santander, dirigés par Peter Csaba, ainsi qu’au Festival Déodat de Séverac à Saint-Félix-Lauragais, dirigé par Jean-Jacques Cubaynes. En septembre et novembre 2022, il est soliste dans Carmina Burana de Carl Orff avec l’Orchestre d’harmonie de la Musique royale des Guides de Belgique, dirigé par Yves Segers. En janvier 2023, il interprète le rôle d’Ermano dans L’Equivoco Stravagante de G. Rossini à Zürich. En mai 2023, il est Pierre dans le spectacle L’Histoire du soldat de plomb, produit par la Cie Artichoke. En juin 2023, il incarnel’Aumônier dans Le Dialogue des Carmélites de F. Poulenc à l’Opéra Royal de Wallonie, dirigé par Speranza Scappucci. En septembre 2023, il participe à l’ouverture de la saison à l’Opéra Comique de Paris dans La Fille de Madame Angot d’A. Lecoq, et en novembre 2023, il interprète un rôle dans Boris Godounov de Moussorgski à l’Opéra national du Capitole de Toulouse.

Durant les fêtes de fin d’année 2023, il est invité à pour une série de concerts en Chine avec l’Orchestre Frascati de Leuven, dirigé par Kris Stroobants. En février et mars 2024, il reprend son rôle dans Boris Godounov au Théâtre des Champs-Élysées. En avril 2024, il est invité par la compagnie Zopera pour interpréter Ménélas dans La Belle Hélène d’Offenbach au manège de Vienne. En juin 2024, il est à la Monnaie de Bruxelles dans Turandot de G. Puccini. En décembre 2024 il produit son Artiste Diplomat à la chapelle musicale Reine Élisabeth et participe au requiem de Verdi, la 8ème symphonie de Mahler et le Crépuscule des Dieux de Wagner avec le Chœur de la Monnaie de Bruxelles. En Avril 2025 il est invité par le chanteur Francesco Medda à se produire dans le rôle d’Alfredo dans la Traviata de G.Verdi à Karaganda au Kazakhstan. En Mai 2025, il incarnera Ménélas dans La Belle Hélène de J. Offenbach dans la production du Lab Opéra Bourgogne au Zénith de Dijon. En Juin 2025 il chante Tamino dans La Flûte enchantée de W.A. Mozart au Festival de Castelnaudary en Juin 2025.

En Septembre 2025 il est Torquemada dans “ l’Heure Espagnole” de Maurice Ravel à la chapelle musicale Reine Élisabeth.

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Née à Toulouse au sein d’une famille d’artistes, Marie Cubaynes commence l’étude du piano à l’âge de 6 ans au Conservatoire National de Région de Toulouse, puis elle en rejoint très vite la Maîtrise d’enfants, dirigée par Rolandas Muleïka. Très tôt attirée par la scène, elle fera ses premiers pas sur les planches à 9 ans dans la légendaire production de Jérôme Savary du Carmen de Bizet au Festival de Bregenz en Autriche.

En 2006, elle s’installe à Paris pour étudier le chant auprès de la soprano Michèle Command et obtient un DEM de Chant Lyrique au Conservatoire National de Région de Paris. Elle suit en parallèle les cursus de scène et d’étude de rôles de l’École Normale de Musique de Paris, dispensés par la metteuse en scène Mireille Larroche et le baryton Jean-Philippe Lafont.

En 2011, elle est recrutée par l’Opéra National du Rhin de Strasbourg, afin de faire partie de son Opéra-Studio.

Depuis 2013, elle mène une carrière de soliste aussi bien en France (Scène Nationale de Besançon, La Soufflerie de Nantes, ONR de Strasbourg…) , qu’à l’étranger (Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Nouvel Opéra Fribourg Suisse, Yatsugatake Ongakudo au Japon…), travaillant sous la direction de chefs tels que René Jacobs, David Syrus, Enrique Mazzola, Daniele Callegari, Marko Letonja, Roger Vignoles, Pierre Bleuse, Romain Dumas, Quentin Hindley… et de metteurs en scène tels que Sir Jonathan Miller, Olivier Py, Stéphane Braunschweig, Waut Koeken, Christophe Gayral, Sandrine Anglade…

En parallèle, elle reçoit les conseils des éminents interprètes et maîtres de chant Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Ludovic Tézier, des chefs de chant Fabrice Boulanger, David Selig, Anne Grapotte, Umberto Finazzi, Felice Venanzoni, Alessandro Amoretti et des metteurs en scène Ruth Orthmann, Guy-Pierre Couleau et Anne Le Guernec.

Parmi ses principaux rôles Mélisande (Debussy, Pelléas et Mélisande), Cherubino (Mozart, Le Nozze di Figaro), Dorabella (Mozart, Così fan tutte), Kate Julian (Britten, Owen Wingrave), Concepciòn (Ravel, L’Heure Espagnole), Flavia Gemmira (Cavalli, L’Eliogabalo), Maddalena (Verdi, Rigoletto), La Reine (M.F. Lange, Schneewitchen), Le Chat Botté (C. Cui, Le Chat Botté), La Fée Noire (Respighi, La Bella addormentata nel bosco)…

Elle consacre par ailleurs une grande partie de son activité aux récitals, où elle défend un répertoire éclectique allant de la mélodie française (Séverac, Canteloube, Ravel, Berlioz…) au lied allemand (Wagner, Zemlinsky…), en passant par la mélodie finlandaise (Sibelius, Merikanto, Kuula…), qu’elle a étudiée auprès de la soprano finlandaise Marja Holopainen, puis la mélodie catalane (Mompou, Toldra, Montsalvatge…) et espagnole (Falla, Lorca, Turina, Granados…), aux côtés des pianistes Nino Pavlenichvili, Inessa Lecourt, Barton Bullock, Izumi Tateno, Ayumi Hirahara, et des guitaristes Vicente Pradal, Petri Kumela, Eric Franceries, Pascal Sanchez…

En 2021 et 2023, elle a enregistré sous le prestigieux label Outhere Music/Harmonia Mundi, deux disques avec l’Ensemble Tarentule, consacrés tout d’abord au Quatrième Livre des Madrigaux de Carlo Gesualdo (récompensé par le magazine musical italien Musica), puis aux Chansons Françaises à cinq parties de Jan Pieterszoon Sweelinck.

Depuis 2024, elle fait partie du collectif Ut Musica Poesis, rassemblant artistes lyriques, instrumentistes, metteurs en scène et compositeurs autour de divers répertoires vocaux (mélodie, opéra, polyphonie…), allant de la musique médiévale à la création contemporaine.

Elle a récemment pris part à trois créations contemporaines Les Mots Fantômes de Gérard Zinsstag dans le cadre de Festival de musique contemporaine Festyvocal de Firminy ; Orphée / Lumières (Mystères) de Fabrice Jünger avec l’Ensemble Orchestral Contemporain, placé sous la direction de Bruno Mantovani, lors de la 4ème Biennale de Musique Contemporaine (Église Le Corbusier, Firminy) ; La Belle Folie de Denis Bosse en l’Auditorium Saint-Pierre-des- Cuisines et à la Chapelle des Carmélites de Toulouse.

En 2025, elle devient Directrice Artistique, aux côtés de Xavier de Lignerolles, du Festival Déodat de Séverac (Toulouse / Saint-Félix-Lauragais), qui a pour mission de redonner vie à l’œuvre et aux idées de Déodat de Séverac.

Elle sera très prochainement à l’affiche du Retour du Capitaine Nemo , spectacle musical de Bruno Letort, d’après le dernier roman graphique de la série de bande-dessinées Les Cités Obscures de Benoît Peeters et François Schuiten, dans le cadre du Festival de l’Imaginaire Hypermondes à Merignac

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J’ai été si impressionné par son jeu… elle apportera un grand crédit à la culture en France

Lord Yehudi MENUHIN

Le talent exceptionnel de Natacha TRIADOU a été reconnu par les plus grands maîtres du violon. Après sa découverte de l’instrument à l’âge de 4 ans, ses premiers contacts avec le public deux ans plus tard, sa formation se poursuit au Conservatoire National de Toulouse où elle joue en soliste avec orchestre à 11 ans et obtient, à 12 ans, le 1er Prix de solfège. L’année suivante, la Médaille d’Or de violon lui est décernée et à 14 ans, elle donne sa première prestation télévisée à la Halle aux Grains de Toulouse.

Sa rencontre avec Lord Yehudi MENUHIN est déterminante impressionné par son jeu, il lui demande de venir étudier dans son école en Angleterre, près de Londres. Elle y enrichit son art grâce à ses conseils et à ceux d’autres grands maîtres de la scène musicale Christopher ROWLAND, Peter NORRIS, Mauricio FUKS… A l’issue de cette formation prestigieuse, elle étudie à la Musikhochschule de Lübeck en Allemagne et participe aux Master-classes de Zachar BRON dans le cadre du Schleswig-Holstein Musik Festival. Puis elle rencontre Alberto LYSY qui l’invite à l’International Menuhin Music Academy (IMMA) de Gstaad en Suisse, où elle reçoit son enseignement ainsi que celui de d’autres musiciens de renommée internationale…

Son sens musical et sa virtuosité lui permettant d’aborder tous les répertoires, en solo, en duo, ou en diverses formations de chambre etc., Natacha s’est produite lors de très nombreux concerts, et a participé à des saisons et festivals internationaux parmi lesquels Festival Menuhin de Gstaad, Festival George Enescu (Roumanie), Festival d’Estoril (Portugal), Festival de Goslar-Harz (Allemagne), Festival Toulouse les Orgues, Festival les Automnales du Mans, Les Goethe Gesellschaft (Allemagne), Fêtes de Sainte Cécile de la Cathédrale d’Albi, Festival Nocturnes d’Opale, Interlaken Classics (Suisse), Festival C’est pas Classique à l’Acropolis de Nice etc.

Elle a créé le Concerto pour violon Madness and Salvation d’Adrien CASSEL au Théâtre de Fontainebleau avec l’Orchestre Philharmonique, joué en soliste les concertos de BRAHMS, BEETHOVEN, MENDELSSOHN, PAGANINI n°1 etc., avec le Chamber Orchestra of London, la Camerata Lysy, l’Orchestre Philharmonique Européen, le Tübinger Kammermusikkreis, l’Orchestre Symphonique du Mans, l’Ensemble Orchestral de Toulouse, l’Orchestre Symphonique du Sud- Ouest, la Camerata Menuhin etc. et dans des lieux prestigieux tels que le Victoria Hall de Genève, le Paul Klee Zentrum de Berne, l’Abbatiale de la Chaise Dieu, la Basilique Saint Sernin de Toulouse, l’Abbaye Royale de l’Epau, la Tonhalle de Zürich, le Palais des Congrès du Mans, la Cathédrale de Montpellier, la Basilique Notre Dame des Victoires à Paris, la Cathédrale de Rouen, l’Abbaye de Sylvanès, le Kultur Casino de Berne, la Cathédrale de Reims, la Cathédrale de Lille, le Yehudi Menuhin Forum de Berne, la Cathédrale de Toulouse, le Mont Saint Michel etc.

Enfin, elle consacre une partie de son activité à l’enseignement, notamment au travers de masterclasses, la participation à des jurys, et diverses initiatives en France et à l’étranger. Elle s’est engagée avec enthousiasme en tant que directrice pédagogique pour la réussite d’un projet exceptionnel, où tous les enfants d’une école primaire (105 petits violonistes !) ont donné un fabuleux concert, seulement quelques semaines après avoir découvert le violon…!

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Louise Grévin débute le violoncelle à l’âge de cinq ans et obtient à dix-sept ans le Diplôme d’Études Musicales du conservatoire de Toulouse avec un premier prix.

Elle poursuit ses études supérieures à Paris puis aux États-Unis, pour un Master of Music en Caroline du Nord et un cycle de perfectionnement au prestigieux New England Conservatory à Boston.

Durant son séjour outre-atlantique, elle est lauréate de nombreux concours et est sélectionnée pour des festivals internationaux renommés comme le Taos Music Festival et le Tanglewood Music Festival. Lors de ce dernier elle sera dirigée par Stéphane Denève, Esa- Pekka Salonen et le compositeur John Williams.

Pendant ses années de formation, Louise a bénéficié de l’enseignement de concertistes réputés tels que Pauline Bartissol, Marc Coppey, Philippe Müller, Renaud Déjardin, Brooks Whitehouse, Yeesun Kim et Llùis Claret.

À son retour en France, elle est à l’origine de la création de projets musicaux originaux comme son duo Louise&Hubert avec le bandonéoniste Hubert Plessis, avec lequel elle se produit régulièrement, notamment pour le festival Passe ton Bach d’abord , le festival Amérique Latine à Biarritz et de nombreux évènements autour de la musique argentine. Ils ont enregistré leur premier album d’arrangements des œuvres d’Astor Piazzolla, Jean Sébastien Bach, Ernest Bloch et Arvo Pärt.

Depuis sa rencontre avec le compositeur Mino Malan, Louise participe aux nombreux spectacles musicaux de la Compagnie La Machine à Toulouse, Nantes et Calais, notamment les opéras urbains déployés dans les rues de Toulouse en 2024 et Calais en 2025. Louise se produit dans ces évènements comme chanteuse et violoncelliste.

Depuis 2024, le trio Parade, lancé sous l’impulsion du saxophoniste Ferdinand Doumerc, avec la joueuse de guzheng Jiang Nan, se produit partout en France dans un répertoire de compositions originales mêlant le jazz et la musique du monde. Ils font partie des artistes sélectionnés par les JMF (Jeunesses Musicales de France) et se produisent au sein de leur réseau national de 2025 à 2027.

C’est sa rencontre avec le compositeur et oudiste Lakhdar Hanou qui mènera à la création du trio La Kahina Encantaira dans un répertoire où se rencontrent les compositions arabo-andalouses et la musique baroque, les voix féminines, le violoncelle et le oud. Leur première production se fera pour le festival Passe ton Bach d’abord en juin 2024, et ils se produisent dans de nombreux festivals et lieux de concerts en Occitanie.

Cette année marque le début de sa collaboration avec David Eskenazy pour le trio LYR, composé de deux voix, deux violoncelles et un piano. Leurs premiers concerts sont prévus à l’automne 2026.

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Pianiste et Compositeur, Edmund Barton Bullock est né aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, en 1956. Né dans une famille de musiciens, il commence très tôt l’étude du piano ainsi que celle du violon, de l’orgue, du tuba, puis de la composition.

A l’âge de 15 ans, il compose un premier sextuor qui sera joué au Eastern Music Festival, dirigé par le jeune chef d’orchestre, Carl Roskott.

A l’Université de la Caroline du Nord, à Greensboro, il reçoit le diplôme de piano performance,

avec honneurs.

En 1978, il travaille avec le pianiste français, Daniel Ericourt, alors artiste-en-résidence. Sur ses conseils, Bullock vient en France à l’age de 22 ans pour continuer ses études de piano, où il travaille avec Pierre Sancan, professeur du CNSM de Paris. Ensuite, il reçoit le diplôme de License d’Enseignement à l’unanimité, ainsi qu’un premier prix d’interprétation pour la restigieuse License de Concert de l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1988.

Il suit alors l’enseignement de Yevgeni Malini, Thérèse Dussaut et Lucette Descaves. Aux États-Unis, c’est avec Robert Sirota ancien Directeur du Peabody Institute de Baltimore qu’il se perfectionne dans la composition et la direction d’orchestre, puis avec Guillaume Connesson à Paris qu’il travaillera l’orchestration.

En 2014, Bullock co-fonde le Festival International de Musique en Occitanie, dont il est le Directeur artistique.

Aux amoureux de la musique classique, aux auditeurs du sud-ouest de la France, nul besoin de présenter ce grand artiste.

Pour les profanes, il est un pianiste compositeur, d’origine américaine, à la carte de visite impressionnante. Bullock a joué dans les plus grandes salles et pour des têtes couronnées comme le prince consort du Danemark et son épouse la reine Margarethe II.

Nombre de ses compositions ont été jouées aux États Unis et en Europe.

Une grande intériorité se dégage de lui, une sagesse le rendant profond et quelque peu mystique. Lorsqu’il joue son visage grimace d’expressions les plus contrastées. Il s’illumine ou devient triste au fil des notes et emporte le public dans une communion où règne la concorde universelle. Jacques Brel a dit dans l’une de ses chansons On dirait qu’il prie .

Il interprète ses propres œuvres ainsi que des œuvres des grands maîtres, en tant que soliste, musicien de chambre ou avec orchestre, à travers l’Amérique du Nord et l’Europe devant des publics divers et enthousiastes.

Bullock a le don de pouvoir révéler la magie et l’histoire de chaque œuvre au travers de quelques mots d’explications, et joue dans des lieux prestigieux comme la Weill Récital Hall de Carnegie Hall à New York, les ambassades françaises au Canada et en Espagne.

Son amour pour la France, les nombreuses années qu’il y a passées et où il réside encore, ont fait de lui… l’Américain de France cette France qui l’aime et le lui rend. 15 .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@fimo-festival.com

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English :

The twelfth edition of the Occitanie International Music Festival (FIMO), organized by the Musiques entre Pierres association, will take place from July 11 to 19, 2026.

L’événement CONCERT FIMÒ SONGS OF THE NIGHT Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE