LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES Martres-Tolosane mardi 9 juin 2026.

Martres-Tolosane

LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE MARTRES-TOLOSANE (À CÔTÉ DU SKATE PARC) Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Les jeunes de l’IMPRO aménage de l’IME H.DINGUIRARD présentent La Fête du jardin des délices.

MARDI 9 JUIN à partir de 10h30 au Jardin pédagogique de Martres-Tolosane (à côté du skate parc). .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE MARTRES-TOLOSANE (À CÔTÉ DU SKATE PARC) Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Young people from the IMPRO aménage of the IME H.DINGUIRARD present La Fête du jardin des délices.

L’événement LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE