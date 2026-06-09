LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES Martres-Tolosane
LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES Martres-Tolosane mardi 9 juin 2026.
Martres-Tolosane
LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE MARTRES-TOLOSANE (À CÔTÉ DU SKATE PARC) Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Les jeunes de l’IMPRO aménage de l’IME H.DINGUIRARD présentent La Fête du jardin des délices.
MARDI 9 JUIN à partir de 10h30 au Jardin pédagogique de Martres-Tolosane (à côté du skate parc). .
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE MARTRES-TOLOSANE (À CÔTÉ DU SKATE PARC) Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Young people from the IMPRO aménage of the IME H.DINGUIRARD present La Fête du jardin des délices.
L’événement LA FÊTE DU JARDIN DES DÉLICES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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