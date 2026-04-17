Stages aviron de mer Boulevard de la mer Plougonvelin

Plougonvelin

Stages aviron de mer

Boulevard de la mer 1er étage du Centre Nautique Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le club d’aviron de mer de Plougonvelin AMP organise des stages d’initiation ou de pratique d’aviron selon trois formules

– Stages aviron 1- 3 ou 5 séances à programmer sur la semaine.

– Stages multi-pagaies aviron, kayak et paddle 5 séances réparties sur la semaine.

– Balades nautiques encadrées pour une pratique de l’aviron en famille avec des amis ou en groupe. .

Boulevard de la mer 1er étage du Centre Nautique Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 19 69 14 70

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English : Stages aviron de mer

L’événement Stages aviron de mer Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE