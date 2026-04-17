Stages aviron de mer Boulevard de la mer Plougonvelin
Stages aviron de mer Boulevard de la mer Plougonvelin lundi 6 juillet 2026.
Plougonvelin
Stages aviron de mer
Boulevard de la mer 1er étage du Centre Nautique Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Le club d’aviron de mer de Plougonvelin AMP organise des stages d’initiation ou de pratique d’aviron selon trois formules
– Stages aviron 1- 3 ou 5 séances à programmer sur la semaine.
– Stages multi-pagaies aviron, kayak et paddle 5 séances réparties sur la semaine.
– Balades nautiques encadrées pour une pratique de l’aviron en famille avec des amis ou en groupe. .
Boulevard de la mer 1er étage du Centre Nautique Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 19 69 14 70
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English : Stages aviron de mer
L’événement Stages aviron de mer Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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