Stages collectifs de voile La Noëveillard Pornic

Informations pratiques

Pornic

Stages collectifs de voile

La Noëveillard Club Nautique Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Le Club Nautique de Pornic vous propose des stages de voile tout l’été moussaillon (5-6 ans), optimist (7-8 ans), catamaran (dès 7 ans), planche à voile (dès 11 ans), J80 (dès 16 ans) et J120 (dès 18 ans)

Apprenez la navigation pendant les vacances d’été. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Stages mousse (pour les 5-6 ans) infos et réservations, cliquez ici

Stages kid (pour les 7-10 ans) infos et réservations, cliquez ici

Stages junior (pour les 11-14 ans) infos et réservations, cliquez ici

Stages adulte (à partir de 16 ans) infos et réservations, cliquez ici

En plus des stages, de nombreuses activités sont possible au CNP

Locations : pour naviguer en totale liberté

Cours particuliers : pour bénéficier de l’expertise d’un moniteur qui vous est 100% dédié

Sorties détentes sur un voilier collectif idéal pour une virée en mer entre amis ou en famille (dans la limite de 10 personnes), dès 5 ans

Cours de yoga paddle : 1h pour éveiller vos sensations et découvrir tous les bienfaits de cette activité

Deux Rallye Nautique sont organisés cet été le 23 juillet et le 12 août/ Une course d’orientation. Vous devrez atteindre les bouées situées sur la baie et répondre correctement à toutes les questions pour arriver en tête de cette animation ludique Infos & réservation par téléphone .

La Noëveillard Club Nautique Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cnpornic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pornic Sailing Club offers sailing courses all summer long: sailor (ages 5–6), Optimist (ages 7–8), catamaran (ages 7 and up), windsurfing (ages 11 and up), J80 (ages 16 and up), and J120 (ages 18 and up)

L’événement Stages collectifs de voile Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic