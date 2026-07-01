Stages de cirque à Granges-sur-Aube Les Bambini Granges-sur-Aube

Informations pratiques

Granges-sur-Aube

Stages de cirque à Granges-sur-Aube

Les Bambini 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03

Tout public

La Compagnie de cirque Les Bambini, spécialisée dans les spectacles tout public, propose cet été plusieurs stages d’initiation aux arts du cirque pour les enfants à partir de 6 ans.

Au programme découverte des disciplines du cirque, jeux d’équilibre, jonglage, expression et bonne humeur dans une ambiance ludique et conviviale.

Une belle occasion pour les enfants de découvrir l’univers du cirque tout en s’amusant !

Dates des stages

→ Du 27 au 31 juillet 2026

→ Du 3 au 7 août 2026 .

Les Bambini 14 Rue de Belle Assise Granges-sur-Aube 51260 Marne Grand Est lesbambini@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages de cirque à Granges-sur-Aube

L’événement Stages de cirque à Granges-sur-Aube Granges-sur-Aube a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Sézanne et sa région