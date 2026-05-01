STAGES DE DANSE FLAMENCO Saint-Jean-de-Védas
STAGES DE DANSE FLAMENCO Saint-Jean-de-Védas samedi 23 mai 2026.
Saint-Jean-de-Védas
STAGES DE DANSE FLAMENCO
18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pendant nos prochains stages de printemps, on pourra s’initier, dissiper nos doutes, approfondir et pratiquer la BULERIA, découvrir las SEVILLANAS FLAMENCAS et la DANSE FLAMINDI (flamenco fusion pieds nus)
Pendant nos prochains stages de printemps, on pourra s’initier, dissiper nos doutes, approfondir et pratiquer la BULERIA, découvrir las SEVILLANAS FLAMENCAS et la DANSE FLAMINDI (flamenco fusion pieds nus)
Programme
►Atelier Bulerias de 13h à 14h30 Initiation à la Rythmique, technique, gestuelle, structure et relation avec le chant et la guitare . Ouvert à tous niveaux
►15h-16h30 Atelier Sevillanas Flamencas Sévillanes chorégraphiées. Niveau
Initiation-débutant. Venez découvrir un style différente et très flamenco pour
danser les Sévillanes en solo, en duo ou en groupe
►16h30-18h Atelier d’initiation à la Danse Flamindi (flamenco fusion pieds nus)
Inspiré par les racines communes du flamenco, les danses gitanes d’Inde et les danses méditerranéennes
Tarifs à partir de 30€
Inscription indispensable à l’avance en ligne .
18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : STAGES DE DANSE FLAMENCO
During our upcoming spring workshops, you will be able to learn, dispel doubts, deepen and practice BULERIA, discover SEVILLANAS FLAMENCAS and DANSE FLAMINDI (barefoot flamenco fusion)
L’événement STAGES DE DANSE FLAMENCO Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Saint-Jean-de-Védas (Hérault)
- A vélo de parc en parc, Saint Jean de Védas, Saint-Jean-de-Védas 25 mai 2026
- FABRI’K FESTIVAL Saint-Jean-de-Védas 13 juin 2026
- ECLATS DE CRÉATION Saint-Jean-de-Védas 13 juin 2026