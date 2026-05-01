Saint-Jean-de-Védas

STAGES DE DANSE FLAMENCO

18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pendant nos prochains stages de printemps, on pourra s’initier, dissiper nos doutes, approfondir et pratiquer la BULERIA, découvrir las SEVILLANAS FLAMENCAS et la DANSE FLAMINDI (flamenco fusion pieds nus)

Pendant nos prochains stages de printemps, on pourra s’initier, dissiper nos doutes, approfondir et pratiquer la BULERIA, découvrir las SEVILLANAS FLAMENCAS et la DANSE FLAMINDI (flamenco fusion pieds nus)

Programme

►Atelier Bulerias de 13h à 14h30 Initiation à la Rythmique, technique, gestuelle, structure et relation avec le chant et la guitare . Ouvert à tous niveaux

►15h-16h30 Atelier Sevillanas Flamencas Sévillanes chorégraphiées. Niveau

Initiation-débutant. Venez découvrir un style différente et très flamenco pour

danser les Sévillanes en solo, en duo ou en groupe

►16h30-18h Atelier d’initiation à la Danse Flamindi (flamenco fusion pieds nus)

Inspiré par les racines communes du flamenco, les danses gitanes d’Inde et les danses méditerranéennes

Tarifs à partir de 30€

Inscription indispensable à l’avance en ligne .

18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35

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English : STAGES DE DANSE FLAMENCO

During our upcoming spring workshops, you will be able to learn, dispel doubts, deepen and practice BULERIA, discover SEVILLANAS FLAMENCAS and DANSE FLAMINDI (barefoot flamenco fusion)

L’événement STAGES DE DANSE FLAMENCO Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT MONTPELLIER