Stages de danses africaines Salle Capranie Ondres

Ondres

Stages de danses africaines

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Zémini Mini signifie Partage en langue Dendi du Bénin.

RDV de 13h30 à 15h30 pour un stage adulte, animé par Juliette Babo Zea et Caroline Fabre.

Stage de danses contemporaines et jazz se rejoignant autour de l’Afrique.

RDV de 15h30 à 17h pour un stage parent-enfant, à partir de 6 ans.

De l’éveil à l’initiation, passant du conte à la pratique, il s’agit d’un atelier créatif et ludique de danse et de Zémini Mini dans un climat de confiance avec son parent. Il sera animé par Norbert Sènou.

Prenant conscience de l’espace, du corps, du rythme… Le chorégraphe amène chaque duo complice parent-enfant à découvrir, inventer, danser ensemble et exprimer autrement le lien familial dans une pratique artistique.

Pré-réservation au guichet du point Com à Ondres ou en ligne. .

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages de danses africaines

L’événement Stages de danses africaines Ondres a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Seignanx