Ondres en danse Salle Capranie Ondres

Ondres

Ondres en danse

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez participer à la première édition de Ondres en danse le 16 mai à 20h. Au Delà de l’Ombre Mémoire et Résilience est un spectacle organisé par l’association espace BA, avec la compagnie Fabre/Sènou. Chorégraphie par Norbert Sènou et Caroline Fabre. Première partie par les élèves de l’association Dumba. .

Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 44 27 87

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English : Ondres en danse

L’événement Ondres en danse Ondres a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Seignanx