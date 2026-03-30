Ondres en danse Salle Capranie Ondres
Ondres en danse Salle Capranie Ondres samedi 16 mai 2026.
Ondres
Ondres en danse
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez participer à la première édition de Ondres en danse le 16 mai à 20h. Au Delà de l’Ombre Mémoire et Résilience est un spectacle organisé par l’association espace BA, avec la compagnie Fabre/Sènou. Chorégraphie par Norbert Sènou et Caroline Fabre. Première partie par les élèves de l’association Dumba. .
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 44 27 87
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English : Ondres en danse
L’événement Ondres en danse Ondres a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Seignanx
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