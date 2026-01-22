Stages de danses Complexe sportif Val-Couesnon
Stages de danses Complexe sportif Val-Couesnon dimanche 1 février 2026.
Stages de danses
Complexe sportif Antrain Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:30:00
2026-02-01 2026-04-12 2026-05-03
Au profit de l’association AWA, pour la construction d’une maison maternelle et médicale en côte d’ivoire. Venez nombreux aux Stages de Danses.
Avec Lisa Lopez (Reggaeton/ Salsa Cubaine ou Lady Style) de 10H à 12H et avec Moussa Ouattara (Afro Beat/ Afro Style ou Afro Contemporain) de 14h30 à 16h30.
Inscriptions nécessaires.
Tarifs
Adhésion Annuelle AWA = 5euros (facultatif)
Remise de 5euros pour les 2 stages. .
Complexe sportif Antrain Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 07 52
