Stages de danses Complexe sportif Val-Couesnon

Stages de danses

Complexe sportif Antrain Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-04-12 2026-05-03

Au profit de l’association AWA, pour la construction d’une maison maternelle et médicale en côte d’ivoire. Venez nombreux aux Stages de Danses.

Avec Lisa Lopez (Reggaeton/ Salsa Cubaine ou Lady Style) de 10H à 12H et avec Moussa Ouattara (Afro Beat/ Afro Style ou Afro Contemporain) de 14h30 à 16h30.

Inscriptions nécessaires.

Tarifs

Adhésion Annuelle AWA = 5euros (facultatif)

Remise de 5euros pour les 2 stages. .

Complexe sportif Antrain Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 07 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de danses Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne