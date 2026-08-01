Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine Route de Romilly Marcilly-sur-Seine

Informations pratiques

Marcilly-sur-Seine

Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine

Route de Romilly Club Nautique de Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-27

Envie d’aventure et de sensations sur l’eau ? Le Club nautique de Marcilly-sur-Seine propose des stages de kayak pour les 8 à 14 ans, sur 2 journées complètes.Tout public

Envie d’aventure et de sensations sur l’eau ? Le Club nautique de Marcilly-sur-Seine propose des stages de kayak pour les 8 à 14 ans, sur 2 journées complètes.

• Les 27 et 28 août 2026

Au programme découverte, progression et plaisir dans une ambiance sportive et conviviale au fil de l’eau !

Une activité idéale pour se dépenser, apprendre et s’amuser pendant l’été ! .

Route de Romilly Club Nautique de Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine 51260 Marne Grand Est info@cnm-asso.fr

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English : Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine

Looking for adventure and thrills on the water? The Marcilly-sur-Seine Water Sports Club offers kayaking camps for 8%E0 to 14-year-olds, lasting two full days.

L’événement Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Sézanne et sa région