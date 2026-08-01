Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine Route de Romilly Marcilly-sur-Seine
jeudi 27 août 2026 · Route de Romilly · Marcilly-sur-Seine
Informations pratiques
Marcilly-sur-Seine
Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine
Route de Romilly Club Nautique de Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-27
Envie d’aventure et de sensations sur l’eau ? Le Club nautique de Marcilly-sur-Seine propose des stages de kayak pour les 8 à 14 ans, sur 2 journées complètes.Tout public
Envie d’aventure et de sensations sur l’eau ? Le Club nautique de Marcilly-sur-Seine propose des stages de kayak pour les 8 à 14 ans, sur 2 journées complètes.
• Les 27 et 28 août 2026
Au programme découverte, progression et plaisir dans une ambiance sportive et conviviale au fil de l’eau !
Une activité idéale pour se dépenser, apprendre et s’amuser pendant l’été ! .
Route de Romilly Club Nautique de Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine 51260 Marne Grand Est info@cnm-asso.fr
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English : Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine
Looking for adventure and thrills on the water? The Marcilly-sur-Seine Water Sports Club offers kayaking camps for 8%E0 to 14-year-olds, lasting two full days.
L’événement Stages de Kayak à Marcilly-sur-Seine Marcilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Sézanne et sa région