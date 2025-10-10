STAGES DE MARS 2026 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris

STAGES DE MARS 2026 – PARIS ATELIERS

Que vous soyez passionné par les métiers d’art ou les beaux arts, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, chaque stage est conçu pour vous offrir un accompagnement personnalisé, moments d’échange enrichissants.

Mars 2026

Modelage – Luminaire avec Carole Behn du 02 au 06 Mars ( 450€)

Gravure avec Valentin Duhamel du 02 au 06 mars 2026 (460€)

Sérigraphie Textile avec Aline Ehrsam du 02 au 04 Mars 2026 (350€)

Calligraphie Chinoise avec Sophie Deliss du 03 au 05 Mars 2026 (tarif à venir)

Contes avec Nicolas Mezzalira du 02 au 06 Mars 2026 (tarif à venir)

Plissage avec Lisa Cochonneau du 03 au 05 Mars 2026 (tarif à venir)

Pour recevoir notre programme des stages, contactez-nous sur public@paris-ateliers.org.

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé des stages à venir en nous contactant sur news@paris-ateliers.org.

Les inscriptions aux stages de mars sont ouvertes ! Au programme une vingtaine de stage dans les domaines des métiers d’art et des Arts plastiques.

Faites votre choix !

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

Public adultes.

Siège Paris Atelier 66 rue biscornue 75011 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org