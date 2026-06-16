Stages de modelage terre cuite enfants La Teste-de-Buch lundi 6 juillet 2026.

La Teste-de-Buch

Stages de modelage terre cuite enfants

32B Rue André Lesca La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Stage de modelage enfants à La Teste de Buch

De 5 à 13 ans

De 15h à 17h

Tous les lundis et mardis en Juillet et Août 2026

35€ terre et cuissons inclues

Possibilité de stage les autres jours sur demande et à partir de 3 personnes.

Activité en extérieur sauf quand le temps ne le permet pas .

32B Rue André Lesca La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 27 01 07 donnerdusens@yahoo.fr

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English : Stages de modelage terre cuite enfants

L’événement Stages de modelage terre cuite enfants La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-16 par OT La Teste-de-Buch