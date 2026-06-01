Surfer pour la bonne cause La Teste-de-Buch
Surfer pour la bonne cause La Teste-de-Buch samedi 20 juin 2026.
La Teste-de-Buch
Surfer pour la bonne cause
Plage de la Salie Sud La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le 20 juin prochain, les vagues auront une saveur particulière à La Salie.
À l’occasion d’une journée solidaire exceptionnelle, Pyla Surf School s’engage aux côtés de l’Institut Bergonié pour soutenir la lutte contre le cancer.
Parce que le surf est avant tout une histoire de partage, d’énergie et de solidarité, nous avons décidé de transformer cette journée en action concrète.
Inscription et réservation obligatoire. .
Plage de la Salie Sud La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Surfer pour la bonne cause
L’événement Surfer pour la bonne cause La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-02 par OT La Teste-de-Buch
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