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Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Parking Clavé

Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Parking Clavé

Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Parking Clavé mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parking

Adresse : Barrage

Ville : 79420 Clavé

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 50 50 Tarif de base plein tarif

Clavé

Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard

Parking Barrage Clavé Deux-Sèvres

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-30

La Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique organise cet été plusieurs stages de pêche à destination des jeunes pêcheurs.   .

Parking Barrage Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   nicolas.dugas@peche79.fr

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English : Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard

L’événement Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Clavé a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Val de Gâtine