Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Parking Clavé
Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Parking Clavé mercredi 8 juillet 2026.
Clavé
Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard
Parking Barrage Clavé Deux-Sèvres
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-30
La Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique organise cet été plusieurs stages de pêche à destination des jeunes pêcheurs. .
Parking Barrage Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nicolas.dugas@peche79.fr
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English : Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard
L’événement Stages de pêche float tube au barrage de la Touche Poupard Clavé a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Val de Gâtine