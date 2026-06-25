Stages d’été Arts plastiques de 3 jours Ateliers Spire Création St Emiland 71 Siege social de l’Association Spire Création Saint-Émiland

Saint-Émiland

Stages d’été Arts plastiques de 3 jours Ateliers Spire Création St Emiland 71

Siege social de l’Association Spire Création 29 Route d’Autun Saint-Émiland Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Notre atelier rural, né de l’Association Spire Création fête ses 26 années d’existence.

Crée à l’origine, à Ligny en Brionnais, au sud de la Saône et Loire entre Marcigny et Charlieu, l’Association a accueilli ses élèves et stagiaires durant de longues années, dans une étable rénovée aux murs chaulés. Certaines personnes n’hésitaient pas à venir de Gueugnon, Macon, Roanne, Paray le Monial, Marcigny pour participer aux séances et aux stages.

Aujourd’hui, notre atelier rural est installé au Lieu-dit du Pont d’Argent à ST EMILAND avec le même objectif, celui d’éveiller le potentiel créatif qui sommeille en chacun.e de nous, développer la formation en Arts plastiques, contribuer aux loisirs et favoriser les relations intergénérationnelles. En effet, quoi de plus réjouissant que de voir se rencontrer des personnes de plus de 75 ans et des jeunes ou des enfants ! chacun y trouve son compte et les échanges sont enrichissants ! Nos élèves et stagiaires viennent actuellement de Beaune, Lyon, Montceau, Montbard, St Léger-sous Beuvray et St Léger-sur-Dheune, St Jean de Trézy, Mesvres, Autun, Couches, Epinac, Le Creusot.

Les stages d’été se déroulent sur 3 jours dans un cadre convivial et tempéré (Maison en pierre), avec à disposition un grand jardin fleuri et boisé pour les moments de pause. Repas convivial tiré du sac

MICHEYLE MARLIER accompagne chaque stagiaire avec plaisir, afin d’aboutir à la réussite du projet individuel et/ou collectif.

Toutes les techniques peuvent être abordées: Gouache, Fusain, Sanguine, Pastel, Acrylique, Aquarelle, Encres, Techniques mixtes…

En fonction de votre motivation un programme personnalisé vous sera proposé en amont ainsi que des conseils sur le choix du petit matériel à apporter.

Pour les enfants à partir de 5 ans, le stage commence souvent par une histoire choisie pour stimuler l’imagination. Elle donne ensuite libre cours à l’expression libre et accompagnée Dessin, Peinture à la gouache ou à l’aquarelle, Collages, Réalisation de petits livres, Cartes postales, Masques… selon les envies des enfants.

Les ateliers jeunes et adultes permettent de développer ses ressentis à travers la compréhension des formes, des volumes et leur transposition, la pratique des couleurs et des harmonies, l’imagination et la créativité, les références à l’histoire de l’art …

Aucun sujet n’est tabou et selon les motivations, l’atelier accueille sur ses chevalets Animaux des campagnes ou de la jungle, Bateaux, Paysages, Compositions d’objets ou Compositions florales… Études documentaires d’objets trouvés dans la nature… Modèle vivant ou Dessin de Mode, etc…

En dehors des stages d’été, les ateliers ont lieu toute l’année les samedis et les lundis. Des stages sont aussi proposés durant les congés scolaires d’automne et de printemps. A la demande, une préparation à l’entrée en Ecole d’Arts peut être envisagée selon les critères de l’établissement.

Notre association n’a jamais demandé de subvention pour préserver sa liberté d’action et fonctionne donc en autofinancement depuis sa création.

MICHEYLE MARLIER est Professeur en Arts plastiques, Animatrice de projets d’Education Populaire et aussi Conteuse. Elle est Styliste de mode (son rêve d’enfant) et Formatrice professionnelle pour les jeunes et adultes. Dans le cadre des Ateliers Spire Création, elle a collaboré à divers projets artistiques en réseaux associatifs dont les Foyers Ruraux du 71 et associations de l’Autunois. Elle a collaboré durant plusieurs années, avec les enseignants de l’Éducation Nationale et du secteur privé sur des projets artistiques en direction des 3 -12 ans.

Elle a exposé avec les Artistes Français au Grand Palais, en Galeries à Paris et en province. Elle a exposé à l’Hexagone d’Autun sur le thème Des femmes, héroïnes du quotidien , dans le cadre de Portraits croisés du collectif associatif Autunois. Elle a remporté de nombreux prix. Elle n’expose plus actuellement, préférant se consacrer à ses élèves et stagiaires, à son travail d’atelier et de portraitiste qu’elle affectionne particulièrement. .

Siege social de l’Association Spire Création 29 Route d’Autun Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 82 75 26 ateliers.spirecreation71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages d’été Arts plastiques de 3 jours Ateliers Spire Création St Emiland 71

L’événement Stages d’été Arts plastiques de 3 jours Ateliers Spire Création St Emiland 71 Saint-Émiland a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)