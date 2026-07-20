Informations pratiques

Chauvé

Stages d’été Cross, Cso, Dressage, Hippologie, Balade à poney

La Noultrie Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

Bienvenue au Poney‑Club Pastor Haven, un lieu simple, familial et tourné vers la nature, situé à Chauvé, à seulement 10 km de Pornic.

Au centre, vous trouverez une équitation technique, respectueuse et accessible à tous : enfants, ados et adultes, du vrai débutant au cavalier confirmé. Vous trouverez différentes activités stages d’été, cours à l’année, médiation avec le poney, balades, soins et temps de découverte.

Au programme de l’été

Stage débutants de 7 à 11 ans

deux demi-journées

du 16 juillet au 19 août

Stage galops 1 à 3 de 7 à 11 ans

journée ou plusieurs demi-journées

du 13 juillet au 21 août

Stage ados débutant de 12 à 17 ans

en 2 demi-journées

du 21 juillet au 19 août

Stage ados 12 à 17 ans galops 1 à 2

en journée ou demi-journée

du 15 juillet au 19 août

Stage ados 12 à 17 ans galops 3 à 4

en 3 ou 5 demi-journées

du 15 juillet au 19 août

Stage ados 12 à 17 ans galops 5

en demi-journées

du 16 juillet au 21 août

Pratique

Sur réservation en ligne

Tarif selon le stage de 60€ à 80€

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

La Noultrie Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 44 72 20 poneyclubpastorhaven@gmail.com

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English :

Welcome to the Pastor Haven Pony Club, a simple, family-friendly, nature-oriented place located in Chauvé, just 10 km from Pornic.

L’événement Stages d’été Cross, Cso, Dressage, Hippologie, Balade à poney Chauvé a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic