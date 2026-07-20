Stages d’été Cross, Cso, Dressage, Hippologie, Balade à poney Chauvé
lundi 20 juillet 2026 · Chauvé
Informations pratiques
Chauvé
Stages d’été Cross, Cso, Dressage, Hippologie, Balade à poney
La Noultrie Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14
Bienvenue au Poney‑Club Pastor Haven, un lieu simple, familial et tourné vers la nature, situé à Chauvé, à seulement 10 km de Pornic.
Au centre, vous trouverez une équitation technique, respectueuse et accessible à tous : enfants, ados et adultes, du vrai débutant au cavalier confirmé. Vous trouverez différentes activités stages d’été, cours à l’année, médiation avec le poney, balades, soins et temps de découverte.
Au programme de l’été
Stage débutants de 7 à 11 ans
deux demi-journées
du 16 juillet au 19 août
Stage galops 1 à 3 de 7 à 11 ans
journée ou plusieurs demi-journées
du 13 juillet au 21 août
Stage ados débutant de 12 à 17 ans
en 2 demi-journées
du 21 juillet au 19 août
Stage ados 12 à 17 ans galops 1 à 2
en journée ou demi-journée
du 15 juillet au 19 août
Stage ados 12 à 17 ans galops 3 à 4
en 3 ou 5 demi-journées
du 15 juillet au 19 août
Stage ados 12 à 17 ans galops 5
en demi-journées
du 16 juillet au 21 août
Pratique
Sur réservation en ligne
Tarif selon le stage de 60€ à 80€
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .
La Noultrie Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 44 72 20 poneyclubpastorhaven@gmail.com
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English :
Welcome to the Pastor Haven Pony Club, a simple, family-friendly, nature-oriented place located in Chauvé, just 10 km from Pornic.
L’événement Stages d’été Cross, Cso, Dressage, Hippologie, Balade à poney Chauvé a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic
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