Collecte de sang Salle des sports Chauvé

Collecte de sang

Salle des sports Complexe du Pinier Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:00:00

fin : 2026-04-14 19:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ? Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en donnant votre sang ! Rendez-vous à Chauvé pour participer à la collecte de sang proposée.

Conditions nécessaires pour donner votre sang

vous pouvez donner jusqu’à 6 fois par an pour les hommes et jusqu’à 4 fois pour les femmes

pour savoir dès maintenant si vous pouvez faire un don, faites le test en ligne ici.

attention, un donneur averti en vaut deux seul le personnel de santé de l’EFS peut confirmer que vous pouvez donner le jour de votre don à l’issue de votre entretien médical.

Retrouvez ici tous les évènement programmés à Chauvé .

Salle des sports Complexe du Pinier Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire dondesangpornic@gmail.com

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English :

Are you between the ages of 18 and 70? You weigh more than 50 kilos? Good news, you probably have the power to save lives by giving blood! Come to Chauvé to take part in the proposed blood drive.

L’événement Collecte de sang Chauvé a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic