Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais

Stages d’initiation artistique

Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-20

À vous de jouer pour de jolies créations !

Le Centre Culturel du Vairais propose deux activités pour les enfants, adolescents et adultes pendant les vacances d’été.

– Poterie, modelage, sculpture mercredi 15/07, jeudi 16/07, mardi 28/07, jeudi 30/07, jeudi 13/08 et vendredi 14/08 de 14h à 16h avec Sylvie Jardin, potière.

– Gravure, impression, linogravure Mardi 21/07, jeudi 23/07, mardi 4/08, jeudi 6/08, mardi 18/08 et jeudi 20/08 de 14h à 16h avec Martine Besombes, artiste.

Tarif par séance 8€ + adhésion annuelle au CCAV

Informations et inscription au bureau du Centre Culturel du Vairais par téléphone au 02 43 97 02 05 ou par e-mail à l’adresse centreculturelvairais@wanadoo.fr .

Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@wanadoo.fr

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English :

It’s up to you to create your own beautiful creations!

L’événement Stages d’initiation artistique Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Maine Saosnois