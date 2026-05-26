Saint-Cosme-en-Vairais

Fête de la Saint Jean

Contres Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la Saint Jean à Contres, le 20 Juin 2026 !

Au programme

18h Concert à l’église Néo-trad Louvent

19h Animation musicale avec LVK Event (karaoké, concert et DJ live)

22h Retraite aux lampions

22h30 Feu de la Saint Jean

23h Feu d’artifice, et bal populaire à 23h30

On vous attend nombreux pour fêter le début de l’été

Buvette et restauration sur place

Informations au 06 86 95 56 46 .

Contres Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 95 56 46 claccosmeen@gmail.com

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English :

Come and celebrate Saint John’s Day in Contres on June 20, 2026!

L’événement Fête de la Saint Jean Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois