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Fête de la Saint Jean Saint-Cosme-en-Vairais

Fête de la Saint Jean Saint-Cosme-en-Vairais samedi 20 juin 2026.

Adresse : Contres

Ville : 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Cosme-en-Vairais

Fête de la Saint Jean

Contres Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez fêter la Saint Jean à Contres, le 20 Juin 2026 !
Au programme
18h Concert à l’église Néo-trad Louvent
19h Animation musicale avec LVK Event (karaoké, concert et DJ live)
22h Retraite aux lampions
22h30 Feu de la Saint Jean
23h Feu d’artifice, et bal populaire à 23h30

On vous attend nombreux pour fêter le début de l’été

Buvette et restauration sur place
Informations au 06 86 95 56 46   .

Contres Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 95 56 46  claccosmeen@gmail.com

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English :

Come and celebrate Saint John’s Day in Contres on June 20, 2026!

L’événement Fête de la Saint Jean Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois

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