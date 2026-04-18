Ronde du Vairais Salle des Fêtes Saint-Cosme-en-Vairais
Ronde du Vairais Salle des Fêtes Saint-Cosme-en-Vairais dimanche 7 juin 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Ronde du Vairais
Salle des Fêtes Contres Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Amateurs de randonnées, participez à la RONDE DU VAIRAIS pour une randonnée à pied ou en VTT
Départ de Contres entre 7h30 et 9h
VTT 20 37- 50 km ( 6€)
Marche Running 11- 15 20 km (4€)
Renseignements au 06 19 17 16 42 ou 06 31 78 06 66 .
Salle des Fêtes Contres Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 17 16 42
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English :
Hiking enthusiasts, take part in the RONDE DU VAIRAIS for a hike or mountain bike ride
L’événement Ronde du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Maine Saosnois
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