Ronde du Vairais Salle des Fêtes Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais

Ronde du Vairais

Salle des Fêtes Contres Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Amateurs de randonnées, participez à la RONDE DU VAIRAIS pour une randonnée à pied ou en VTT

Départ de Contres entre 7h30 et 9h

VTT 20 37- 50 km ( 6€)

Marche Running 11- 15 20 km (4€)

Renseignements au 06 19 17 16 42 ou 06 31 78 06 66 .

Salle des Fêtes Contres Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 17 16 42

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English :

Hiking enthusiasts, take part in the RONDE DU VAIRAIS for a hike or mountain bike ride

L’événement Ronde du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Maine Saosnois