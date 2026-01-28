Vide grenier en soutien à Océane Saint-Cosme-en-Vairais

Vide grenier en soutien à Océane

Vide grenier en soutien à Océane Dimanche 03 mai 2026 de 06h à 18h

Complexe Sportif Lucien Racois à Saint Cosme en Vairais

Environ 120 emplacements en extérieur

Vide grenier uniquement en extérieur pas d’emplacement dans le gymnase.

Inscription et installation des exposants sur place entre 06h et 08h.

Emplacements gratuits pour les exposants.

Pas de réservation. Emplacements à prendre dans l’ordre d’arrivée des exposants à 06h

Vente d’article d’occasions uniquement. Réservé aux particuliers uniquement Objets d’occasion Interdit aux Professionnels

La vente d’objets non d’occasion, de légumes, fruits, plans, semences, fleurs et d’animaux est interdite.

Boissons et restauration sur place

Toilettes à disposition sur place

Animations enfants, tombola 2 € le ticket. .

Rue des vieilles vignes Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 42 28 68 78 ensemblepouroceane@orange.fr

