Spectacle de Alexis HK & Benoît Dorémus Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Spectacle de Alexis HK & Benoît Dorémus

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

2026-06-05

INAVOUABLE , un spectacle écrit, joué et chanté par Alexis HK & Benoît Dorémus.

Tout le monde en a sûrement déjà eu envie pénétrer dans les coulisses pour découvrir ce qui se joue entre les artistes avant de monter sur scène. C’est l’idée du spectacle Inavouable , dans lequel Alexis HK & Benoît Dorémus, seuls dans leur loge, chantent toutes les chansons qu’ils n’oseraient pas présenter au public.

Nos premières chansons sont nées en vacances il y a quelques années, autour d’un verre de vin. Nous les avons écrites pour le simple plaisir de se dire des horreurs et certaines ont intégré nos répertoires respectifs. Nous avons fini par les emmener à l’Olympia pour leur consacrer la séquence Ces chansons qui n’auraient jamais dû arriver jusqu’ici . Nous n’étions pas sûrs de nous en entonnant dans cet écrin Tartelette et Torture Jésuite, mais elles ont fait un tabac. Peut-être parce que l’inavouable, ça parle à tout le monde. L’inavouable, chacun s’y reconnaît. Dans la société, l’inavouable c’est la plaie de la vérité recouverte par le pansement de l’hypocrisie. L’inavouable, c’est ce qu’on a du mal à s’avouer à soi-même. L’inavouable, finalement, c’est universel car tout le monde aime flirter avec l’interdit, la dérision, l’absurde.

Alexis HK & Benoît Dorémus

Vendredi 5 juin 2026 à 20h30

Complexe Culturel Atlantis St-Cosme-en-Vairais

Plein Tarif 15 € Tarif Réduit 7,50 €

Durée 1h30

Assis Placement libre

Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

INAVOUABLE , a show written, performed and sung by Alexis HK & Benoît Dorémus.

German :

INAVOUABLE , eine Show, die von Alexis HK & Benoît Dorémus geschrieben, gespielt und gesungen wird.

Italiano :

INAVOUABLE , uno spettacolo scritto, interpretato e cantato da Alexis HK e Benoît Dorémus.

Espanol :

INAVOUABLE , un espectáculo escrito, interpretado y cantado por Alexis HK & Benoît Dorémus.

