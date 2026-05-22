Saint-Cosme-en-Vairais

Balade Greeters Dans les pas d’un soldat américain

Parking de la VC Rdpt de Champaissant/Collège Forbonnais Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-11 2026-06-23 2026-06-26 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-23 2026-08-19 2026-09-03 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-02

Thierry est passionné d’histoire et plus particulièrement du devoir de mémoire… Cette balade s’inscrit parfaitement dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement en 2024.

C’est pour cette raison que Thierry a fait des recherches sur ce jeune soldat américain dont l’avion a été abattu dans la campagne cosméenne, lors de la dernière guerre.

Il retrace son parcours pour arriver à connaitre la véritable identité de Robert Lloyd Hall, tombé pour La France… pour nous ! Quelle serait notre vie sans l’intervention des alliés ?

RDV à 15h, devant le parking face au Collège Véron de Forbonnais (carrefour de l’avenue des Cytises et de la route de St-Fulgent).

Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 car les places sont limitées Gratuit.

Déplacement en véhicule particulier. Prévoir un siège. .

Parking de la VC Rdpt de Champaissant/Collège Forbonnais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Thierry is passionate about history, and more particularly about the duty of remembrance… This walk fits in perfectly with the 80th anniversary of D-Day in 2024.

L’événement Balade Greeters Dans les pas d’un soldat américain Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Maine Saosnois