Saint-Cosme-en-Vairais

Journées Européennes de l’Archéologie

Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Les découvertes archéologiques du Vairais

Au programme de votre week-end

Samedi 13 juin 2026

– Exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h

– Conférence à 15h00 Saint Cosme-en-Vairais Place des Promenades sous le bitume, mille ans d’histoire présentée par Sylvie Baia, archéologue à l’INRAP et Raphaëlle Lefebvre, anthropologue à l’INRAP

Dimanche 14 juin 2026

– Exposition de 15h à 18h

Salle des Anciens Entrée gratuite

Proposé par l’association Patrimoine du Vairais .

Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire patrimoineduvairais@orange.fr

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English :

Archaeological discoveries in the Vairais region

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois