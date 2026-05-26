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Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais

Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des Anciens

Ville : 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Cosme-en-Vairais

Journées Européennes de l’Archéologie

Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Les découvertes archéologiques du Vairais
Au programme de votre week-end
Samedi 13 juin 2026
– Exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h
– Conférence à 15h00 Saint Cosme-en-Vairais Place des Promenades sous le bitume, mille ans d’histoire présentée par Sylvie Baia, archéologue à l’INRAP et Raphaëlle Lefebvre, anthropologue à l’INRAP
Dimanche 14 juin 2026
– Exposition de 15h à 18h

Salle des Anciens Entrée gratuite

Proposé par l’association Patrimoine du Vairais   .

Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire   patrimoineduvairais@orange.fr

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English :

Archaeological discoveries in the Vairais region

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois

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