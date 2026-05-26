Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais
Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais samedi 13 juin 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Journées Européennes de l’Archéologie
Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Les découvertes archéologiques du Vairais
Au programme de votre week-end
Samedi 13 juin 2026
– Exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h
– Conférence à 15h00 Saint Cosme-en-Vairais Place des Promenades sous le bitume, mille ans d’histoire présentée par Sylvie Baia, archéologue à l’INRAP et Raphaëlle Lefebvre, anthropologue à l’INRAP
Dimanche 14 juin 2026
– Exposition de 15h à 18h
Salle des Anciens Entrée gratuite
Proposé par l’association Patrimoine du Vairais .
Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire patrimoineduvairais@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Archaeological discoveries in the Vairais region
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois