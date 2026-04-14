Stages d’Initiation Sportive, gymnase Agora, Issy-les-Moulineaux

Stages d’Initiation Sportive 20 – 24 avril gymnase Agora Hauts-de-Seine

sur inscription places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

Stage d’Initiation Sportive du 20 au 24 avril 2026

5 – 8 ANS

Stage en Matinée

9h-12h

cinq matinées, cinq activités :

Athlétisme, chanbara, tir à l’arc ventouse, cirque et jeux de raquette

Tarifs : 120€ pour les isséens / 140€ Hors commune

Contact : Lahcène TAGMI

Tél : 07 87 17 36 73

[lahcene.tagmi@issy-sport.fr](mailto : lahcene.tagmi@issy-sport.fr)

Plus d’infos

gymnase Agora 18, rue Aristide Briand 92130 Issy-les-les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 36 73 »}, {« type »: « email », « value »: « lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}] [{« link »: « mailto:lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}, {« link »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}] https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/

Matinées sportives pour les 5-8 ans