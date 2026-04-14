Stages d’Initiation Sportive, gymnase Agora, Issy-les-Moulineaux
Stages d’Initiation Sportive, gymnase Agora, Issy-les-Moulineaux lundi 20 avril 2026.
Stages d’Initiation Sportive 20 – 24 avril gymnase Agora Hauts-de-Seine
sur inscription places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T09:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Stage d’Initiation Sportive du 20 au 24 avril 2026
5 – 8 ANS
Stage en Matinée
9h-12h
cinq matinées, cinq activités :
Athlétisme, chanbara, tir à l’arc ventouse, cirque et jeux de raquette
Tarifs : 120€ pour les isséens / 140€ Hors commune
Contact : Lahcène TAGMI
Tél : 07 87 17 36 73
[lahcene.tagmi@issy-sport.fr](mailto : lahcene.tagmi@issy-sport.fr)
gymnase Agora 18, rue Aristide Briand 92130 Issy-les-les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 17 36 73 »}, {« type »: « email », « value »: « lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}] [{« link »: « mailto:lahcene.tagmi@issy-sport.fr »}, {« link »: « https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/ »}] https://www.issy-sport.fr/actualites/stages-issy-sport-vacances-de-printemps/
Matinées sportives pour les 5-8 ans
À voir aussi à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
- Mini Kami – Petit théâtre de papier, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 15 avril 2026
- À l’art découverte : L’art Naïf, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 15 avril 2026
- ARCHEO ‘ SQUELETTE, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 18 avril 2026
- Archéo’ Squelette, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 18 avril 2026
- Atelier « Notre-Dame de Paris » par la Cité de l’architecture et du Patrimoine (à partir de 4 ans), Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux 18 avril 2026