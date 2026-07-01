Stages et découverte Multibudo, Foyer communal de Brignon, Brignon

Informations pratiques

Stages et découverte Multibudo 20 – 29 juillet Foyer communal de Brignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T19:00:00+02:00 – 2026-07-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:00:00+02:00

Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://asso-multi-budo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@asso-multi-budo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 08 11 43 »}]

Des activités adaptées à tous les niveaux et pour tous les âges. Séances multisport enfants, boxe adultes et renforcement musculaire adultes.