Morcenx-la-Nouvelle

Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick

Boulodrome Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Stages et initiation pétanque avec Jean Felpain et Moïse Helfrick

“La Boule d’Or Morcenaise”

En cours de finalisation .

Boulodrome Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 66 68 labouledormorcenaise@hotmail.com

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English : Stage d’initiation pétanque Jean Feltain et Moïse Helfrick

L’événement Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Morcenx