Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick Morcenx-la-Nouvelle
Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick Morcenx-la-Nouvelle samedi 15 août 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick
Boulodrome Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Stages et initiation pétanque avec Jean Felpain et Moïse Helfrick
“La Boule d’Or Morcenaise”
En cours de finalisation .
Boulodrome Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 66 68 labouledormorcenaise@hotmail.com
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English : Stage d’initiation pétanque Jean Feltain et Moïse Helfrick
L’événement Stages et initiation pétanque J. Felpain et M. Helfrick Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Morcenx
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