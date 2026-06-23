STAGES ÉTÉ 2026 BALADE & SOINS DES CHEVAUX LE CLOS DE CÉSAME Saint-Médard
vendredi 17 juillet 2026 · LE CLOS DE CÉSAME · Saint-Médard
Informations pratiques
Saint-Médard
STAGES ÉTÉ 2026 BALADE & SOINS DES CHEVAUX
LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Des stages pour progresser, s’amuser et partager de beaux moments autour des chevaux et poneys !
Balade & soins des chevaux
Infos pratiques Du débutant au galop 7, encadrement diplômé, matériel fourni et goûter inclus.
Les stages sont adaptés aux températures et n’aurons lieu que les matins. .
LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Camps where you can improve your skills, have fun, and share wonderful moments with horses and ponies!
L’événement STAGES ÉTÉ 2026 BALADE & SOINS DES CHEVAUX Saint-Médard a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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