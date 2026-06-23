STAGES ÉTÉ 2026 STAGE CSO LE CLOS DE CÉSAME Saint-Médard

Informations pratiques

Saint-Médard

STAGES ÉTÉ 2026 STAGE CSO

LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Des stages pour progresser, s’amuser et partager de beaux moments autour des chevaux et poneys !

Stage CSO

Infos pratiques Du débutant au galop 7, encadrement diplômé, matériel fourni et goûter inclus.

Les stages sont adaptés aux températures et n’aurons lieu que les matins. .

LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Camps where you can improve your skills, have fun, and share wonderful moments with horses and ponies!

L’événement STAGES ÉTÉ 2026 STAGE CSO Saint-Médard a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE