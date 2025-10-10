STAGES FEVRIER 2026 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris

STAGES FEVRIER 2026 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris dimanche 1 février 2026.

Que vous soyez passionné par les métiers d’art ou les beaux arts, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, chaque stage est conçu pour vous offrir un accompagnement personnalisé, moments d’échange enrichissants.

Février 2026

Bijoux – Mise en forme de fil avec Anne Couteau du 23 au 26 Février 2026 (430€)

Restauration de Céramiques avec Pauline Marion-Andresdu 24 au 25 Février 2026 (230€)

Porcelaine avec Agnès Thierry du 23 au 27 février 2026 (tarif à venir)

Collage avec Valérie Buffetaud du 23 au 26 Février 2026 (tarif à venir)

Réfection de Sièges avec Frédérique Coissac du 23 au 27 Février 2026 (450€)

Couture avec Claudia Paz du 23 au 27 Février 2026 (450€)

BD Enfants avec Boris Hurtel du 23 au 27 Février 2026 (tarif à venir)

Monotype avec Alais Raslain du 24 au 27 Février 2026 (tarif à venir)

Calligraphie Arabe avec Hamda Yacoub du 25 au 27 Février 2026 (270€)

Ecriture Créative avec Christine Herzez le samedi 28 Février 2026 (tarif à venir)

Pour recevoir notre programme des stages, contactez-nous sur public@paris-ateliers.org.

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé des stages à venir en nous contactant sur news@paris-ateliers.org.

Les inscriptions aux stages de février sont ouvertes ! Au programme une vingtaine de stage dans les domaines des métiers d’art et des Arts plastiques.

Faites votre choix !

Du dimanche 01 février 2026 au samedi 28 février 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Siège Paris Atelier 66 rue biscornue 75011 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org