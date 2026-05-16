Stages jeunes golf et training 1a Rue du Parc Idron

Idron

Stages jeunes golf et training

1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 230 – 230 – 230 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les vacances d’été s’annoncent sportives au Golf Compact d’Idron avec les stages jeunes golf et training pour les enfants de 7 à 17 ans !

Cet été, nous vous proposons une nouvelle formule en collaboration avec Pelibat camp, coach sportif à Laroin, qui a notamment encadré et accompagné nos jeunes de l’école de golf dans la préparation physique de leur saison golfique.

Les stages jeunes GOLF & TRAINING du Golf Compact c’est

1h d’entraînement physique par jour avec Pelibat camp suivi d’un cours de golf de 1h30 encadré par nos Pros ! .

1a Rue du Parc 1A rue du parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94 contact@golf-compact-idron.fr

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English : Stages jeunes golf et training

L’événement Stages jeunes golf et training Idron a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau