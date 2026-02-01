STAGES | Les vacances de février 26 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Au programme de ces vacances de février :
Du 23 au 27 février
14h > 16h : 8/11 ans | Codage Minecraft Education – Tarifs : 27€
14h > 15h30h : 7/10 ans | Danse Kpop
– Tarifs : 20.25€
16h > 18h : 11/15 ans | Codage Core Keeper – Tarifs : 27€
15h30 > 16h30 : 3/5 ans | Eveil à la danse – Tarifs : 13.50€
Le 24 février
18h30 > 20h : Adultes à partir de 16 ans | Crochet – Tarifs : 6.75€(-26 ans) ou tarif selon QF
Du 25 au 26 février
18h30 > 20h : dès 16 ans | Boxe américaine –
Tarifs : 8.10€(-26 ans) ou tarif selon QF
Du 02 au 06 mars
10h15 > 11h15 : 5/6 ans | En chantant ! En dansant ! – Tarifs : 13.50€
11h15 > 12h15 : 7/8 ans | En chantant ! En dansant ! – Tarifs : 13.50€
Du 03 au 05 mars
14h > 16h : 8/11 ans | Ecriture de chansons – Tarifs : 16.20€
Du 05 au 06 mars
14h30 > 17h : 14/17 ans | Crochet – Tarifs : 13.50€
Inscriptions pour les deux jours et paiement à l’accueil du Centre Paris Anim’ Mado Robin.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
payant
L’inscription est obligatoire et se fait à l’accueil du Centre paris Anim’ Mado Robin en même temps que le paiement.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
