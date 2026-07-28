stages multitechniques cour de l’école La Chabanne
mardi 28 juillet 2026 · cour de l'école · La Chabanne
Informations pratiques
La Chabanne
stages multitechniques
cour de l’école 4 route de la Loge des Gardes La Chabanne Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
pour 2 jours de stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30
stage multi-technique batik, cuir repoussé et encaustique avec l’artiste pluridisciplinaire Abdoulaye Seck
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cour de l’école 4 route de la Loge des Gardes La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr
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English :
Multi-technique workshop: batik, embossed leather, and encaustic painting with multidisciplinary artist Abdoulaye Seck
L’événement stages multitechniques La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-23 par Vichy Destinations
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