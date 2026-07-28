stages multitechniques cour de l’école La Chabanne

mardi 28 juillet 2026 · cour de l'école · La Chabanne

Informations pratiques

La Chabanne

stages multitechniques

cour de l’école 4 route de la Loge des Gardes La Chabanne Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

pour 2 jours de stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30

stage multi-technique batik, cuir repoussé et encaustique avec l’artiste pluridisciplinaire Abdoulaye Seck

.

cour de l’école 4 route de la Loge des Gardes La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 43 96 maria.de-wys@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Multi-technique workshop: batik, embossed leather, and encaustic painting with multidisciplinary artist Abdoulaye Seck

L’événement stages multitechniques La Chabanne a été mis à jour le 2026-07-23 par Vichy Destinations