Balaruc-le-Vieux

STAGES TAI CHI CHUAN, QI GONG ET WUSHU

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-13 2025-11-22 2026-01-17 2026-02-14 2026-04-11 2026-05-23

De l’automne 2025 au printemps 2026, l’association Wuwei propose au Forum de Balaruc-le-Vieux une série de stages autour des armes traditionnelles (sabre, éventail, bâton) et des pratiques martiales chinoises.

Stages Tai Chi Chuan, Qi Gong & WushuDe l’automne 2025 au printemps 2026, l’association Wuwei propose au Forum de Balaruc-le-Vieux une série de stages autour des armes traditionnelles (sabre, éventail, bâton) et des pratiques martiales chinoises. .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 82 80 47 33 contact.wuwei@gmail.com

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English :

From autumn 2025 to spring 2026, the Wuwei association is offering a series of courses at the Balaruc-le-Vieux Forum, focusing on traditional weapons (sabre, fan, staff) and Chinese martial arts.

L’événement STAGES TAI CHI CHUAN, QI GONG ET WUSHU Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE